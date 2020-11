Evaluna causa polémica con esta declaración que hizo en su Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner es una de las cantantes más queridas por el público mexicano y con la relación que mantiene con Camilo con quien ha formado una de las parejas más sólidas en el espectáculo.

Recientemente la pareja tuvo que separarse, ya que el colombiano se encuentra haciendo nueva música en España, mientras que su esposa se encuentra en la vivienda del cantante en Bogotá.

Pero lo que impresionó a los seguidores de la artista fue por una publicación que hizo por medio de su cuenta de Instagram en la que se le puede ver recargargada en una banca, con un 'outfit' casual.

Me gustan mis amigos y lo que me pasa cuando estoy con ellos. Me gusta sentirme cerca de mi familia aunque físicamente estemos lejos. Me gustan las papitas fritas con miel mostaza" escribió la cantante.