Evaluna aclara los rumores de su "embarazo"

EU.- Los rumores de un posible embarazo se desataron cuando Eva Luna acompañó a su esposo Camilo, al evento de Premios Juventud donde portó una blusa holgado, y algunos internautas comenzaron a sospechar que quizás estaba ocultando algo en su viente.

Después de tantos cuestionamientos, la cantante decidió ser sincera y aclarar el tema por medio de su cuenta de Instagram, donde contestó unas preguntas que estaban haciendo sus seguidores y estuvo presente la duda que todos han tenido estás últimas semanas.

Eva Luna al leer la pregunta le dice a su esposo Camilo: "¿Estoy embarazada?" a lo que el cantante colombiano sonríe pero tapa su rostro para no ser filmado.

Pero fue en otro video que la hija de Ricardo Montaner quiso dejar en claro, que de momento no está embaraza y que sólo ha estado comiendo un poquito demás durante esta contingencia.

No, no estoy embarazada. He estado comiendo mucho en esta cuarentena. No mentiras, la verdad estaba muy juiciosa y lo sigo, pero ahora me tomo un vinito de vez en cuando, me como un chocolatico por ahí. Estoy un poco más relajada, pero la verdad es que logre muchas cosas que quería con mi cuerpo y estoy muy feliz por eso», dijo la cantante.