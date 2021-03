Evaluna Montaner revela que Camilo tiene narcolepsia

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo está en boca de todos, pues además de estrenarse como juez de “La Voz Kids 2021” de Tv Azteca, ahora su esposa Evaluna Montaner reveló que padece una extraña enfermedad.

Se trata de narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema en el día y ataques repentinos de sueño.

La joven cantante acudió al programa argentino “La Peña de Morfi” donde explicó que, debido a esta enfermedad, ella y Camilo no pueden hacer planes para salir con sus amigos por las noches.

Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, expresó Evaluna.

En el mismo programa, compartieron un poco de su historia de amor y cómo fue que ambos se conocieron hace tiempo en Colombia.

“Nos contrataron para presentar en Colombia un lanzamiento de un shampoo para niños. Llegamos, pero ella tenía novio y yo tenía novia. Entonces el saludo fue muy cordial, de ‘mucho gusto, cómo te va’. Le regalé una canción que hice en ese momento, me dio las gracias pero no la escuchó nunca pero como un año y medio después me escribe para decirle que había escuchado la canción y que le había encantado”, recordó Camilo.

Fue así como, tras un año y medio de conocerse, comenzaron a frecuentarse más y a consagrar su romance.

“Yo me enamoré, ¿qué voy a hacer? Yo después le escribí una canción a ella que se llama ‘Media Luna’ y ella se la mostró a su papá, que es un cantautor muy importante en Latinoamérica, Ricardo Montaner. Él escuchó la canción, le gustó mucho, me invitó a que fuera a producirla con él y empezó todo esto. Es el track número 1 de mi álbum. Es la entrada”, recordó el colombiano.