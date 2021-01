Eva Mange confesó a Laura Zapata que no tiene ánimo de vivir

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Laura Zapata alzó la voz para denunciar el abuso al que estaba siendo expuesta su abuela, la señora Eva Mange, en la casa de descanso "Le Grand Senior Livings".

Después que la mexicana hiciera de conocimiento público la situación que viven 55 personas de edad avanzada, quien a decir de Zapata, están en total desamparo, las autoridades del Estado de México decidieron clausurar la casa de descanso.

La señora Eva Mange ahora se somete a un tratamiento para tratar de aliviar las grandes llagas producidas por su desamparo, las cuales le producen un dolor inexplicable, así lo explica Laura Zapata, quien ha tenido que recurrir a médicos externos del nosocomio para subsanar estas lesiones.



Laura Zapata rompe en llanto

En entrevista telefónica con el programa "De Primera Mano", Laura Zapata explica el tratamiento que se está aplicando para aliviar a su abuela, pero rompe en llano al escuchar el dolor al que está siendo sometida la señora de 103 años.

"Estoy realmente indignada, triste, conmovida. Le acaban de hacer una curación a mi abuela, definitivamente de caballo, está sangrando, le cortan la sangre como si fuera jamón serrano. No se vale, no se vale lo que estamos pasando", narró Zapata entre lágrimas. Por recomendación del dueño, no va a cambiar las cosas que una enviada mienta. #CárcelALosResponsables #CárcelALosResponsables #CárcelALosResponsables https://t.co/6bGbAVxzuL pic.twitter.com/eKY30Tz18a — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 29, 2021 "Estos son unos delincuentes y tiene que pagar con cárcel", afirmó la actriz y agregó, "Está casi desmayada del dolor (su abuelita), no se vale, estos malditos criminales", exclamó Laura entre llanto.

"Yo tengo testimonios, que por recomendación de él (el dueño) yo pago una enfermera, claro lo hacen para lavarse las manos. Ellos quieren pasar de todo esto sin ninguna responsabilidad y fíjate que no es posible, la ley se tiene que ejercer", aseguró la actriz.

Las instalaciones del lugar han sido suspendidas de toda actividad durante las investigaciones para determinar hechos delictivos, pero a pesar de ellos, ninguno de los dueños se ha comunicado con Laura Zapata, afectada por la omisión de cuidados de la señora Eva Mange, abuelita de la actriz.

"No, de ninguna manera (se han comunicado), esto es un delito penal y exijo cárcel para los responsables, por que de nada sirve que cierren el lugar y saquen a todos los viejitos, no, no, no. Ellos tienen que estar en la cárcel, por que están jugando con la vida de una persona", afirmó.

"Ya corrieron al médico que tenían como representante, me enteré por que me comentó Andrea, la nieta de la señora que murió el lunes en la mañana, que ni siquiera dejaron al doctor entrar ya por su acta de defunción, por que ya lo corrieron", comentó Zapata. Tiempo real !!! A ver quien puede justificar esto !!! #CárcelParaLosResponsables !!! pic.twitter.com/BEFwrdfI7S — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 28, 2021 "No hay nadie aquí, aquí todos están corriendo, todos están huyendo, están desapareciendo. El dueño, obviamente no ha dado la cara y se fue de aquí huyendo expresando un infarto", declaró.

"Ellos se dedican a la construcción y ya varias personas se han puesto en contacto conmigo, para decirme que esta es su manera de actuar, de amenazar de muerte. Se puso en contacto conmigo una persona a la que le hicieron un edificio mal hecho, como todas las cosas que hacen, ya vemos", platicó Laura Zapata.

El dolor de Laura Zapata es evidente, al platicar la difícil situación que están atravesando como familia. "La tengo postrada, a los 103 años, cuando me prometieron cuidarla, amarla, así me la tienen, en un grito. Me dice hace rato 'ya no quiero vivir, creo que ya no voy a vivir' ¿Crees que esto es justo?, lamentó la actriz.

Desafortunadamente la Abuelita de Andrea ya falleció. ������������ QEPD ������ https://t.co/G0L3rRLW2Y — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 28, 2021

¿por qué era tan caro "Le Gran Senior Linvings"

El hogar para adultos mayores "Le Grand Senior Livings" se promovía como un lugar de lujo para adultos mayores, a decir de Laura Zapata la cuota de suscripción era de 800 mil pesos y la mensualidad era de 100 mil pesos, lo que hace surgir la duda ¿Qué incluía el servicio de la casa de descanso?

La casa que se anunciaba como un refugio de lujo para adultos mayores, servicios de entretenimiento, cuidados de salud por médicos y enfermeros certificados constantes durante 24 horas, actividades recreativas, fitness, plan alimenticio, talleres y paseos recreativos. Las instalaciones cuentan con jardines, capilla, biblioteca, cine, salón de belleza y farmacia.

"Sus pasillos y habitaciones asemejan más a un hotel 5 estrellas, que a un asilo. Es como vivir en un crucero, pero además con la parte médica", así lo definían los directores generales que además aseguraron que habían viajado a diferentes partes del mundo para conocer las estancias de lujo para adultos mayores y ofrecer el mejor concepto en nuestro país.

El lugar ha sido suspendido

La Torre de Elegance se encuentra en el corazón de Interlomas y tras la minuciosa inspección que realizó la Procuraduría General del Estado de México, en la cual se detectaron anomalías sanitarias, las actividades del inmueble fueron suspendidas.

En la inspección participaron agentes de distintas instituciones estatales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Estatal, Policia Municipal, entre otras. El informe de las autoridades dicta que el inmueble ubicado en Avenida Palma Criolla consta de 19 pisos y 100 habitaciones.

Los 55 adultos mayores ahí albergados han quedado al resguardo del DIFEM (Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México), esperando el paso a seguir, contactar a las familias en un periodo no mayor de 7 días, para que puedan pasar a identificar a cada uno de ellos y puedan ser entregados a sus seres cercanos.

Pero las investigaciones continúan por la Fiscalía del Estado de México para determinar los probables hechos delictivos en este lugar y es que la actriz Laura Zapata no ha sido la única que ha alzado la voz, más relatos de tratos no óptimos hacía los adultos mayores se han sumado.

Al ofrecer un servicio y no cumplir con lo pactado se comete fraude, pero si estos hechos implican la salud y vida de personas, que estos clientes ponen en sus manos, es un hecho delictivo.