Eva Luna responde a las críticas por su nuevo 'look'

EU.- Eva Luna hace unos días sorprendió con un cambio de 'look' que impactó a todos sus seguidores, debido a que este cambio hace ver muy diferente a la cantante.

Fue por medio de la cuenta oficial de Instagram de la cantante que publicó una fotografía donde se puede ver el color de su tinte güero por los lados de su cabellera, suceso que dejó en 'shock' a sus seguidores.

Pero hubo otra publicación en la que se puede ver a Eva Luna como si estuviera rapada, pero realmente era el color tan claro del cabello, al subir esta foto recibió muchas críticas de por qué había se había hecho ese 'look'.

De inmediatamente su padre Ricardo Montaner la defendió y dejó dicho que ella se veía hermosa con lo que sea que usara, mientras que sus hermanos Mau y Ricky también dejaron un mensaje de motivación.

Eva Luna contestó a estas críticas por medio de sus historias aclarando que solamente se había pintado el cabello pero que la fotografía hací ver como si ella se hubiera hecho otra cosa.

Por alguna razón la gente piensa que me rapé. Es rubio amigo no me rapé. Pero si me rapo ¿qué?" dijo la cantante en una de sus historias