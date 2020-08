Eva Luna habla de cómo resuelve sus diferencias con Camilo

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner y Camilo forman una de las parejas más sólidas del espectáculo, quienes se han dedicado a compartir toda su historia de amor por medio de redes sociales, ahora en una reciente entrevista para la revista HOLA la cantante venezolana hablo de cómo resuelve sus diferencias con Camilo.

Para Eva Luna es fundamental siempre pedir perdón, sin importar quién tenga la razón y por supuesto tener la humildad de ceder y tener una pronta solución para no pasar tiempo enojados.

Cuando estamos discutiendo, si tenemos mucha rabia, tomamos una pausa de un segundo para poder contestar bien y no contestar desde la rabia. A mí me pone muy mal pelear con alguien, soy de las que lloro y me frustro, además, Camilo es tan bueno hablando, su vocabulario es más grande que el mío y yo empiezo a hablar en inglés para sentirme más empoderada” agregó la cantante.