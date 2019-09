Eva Longoria sufrió acoso en el set de 'Esposas Desesperadas'

ESTADOS UNIDOS.- Eva Longoria experimentó algunos momentos incomodos en el set de ‘Desperate Housewives’, y su compañera Felicity Huffman fue su defensora.

Longoria fue una de las 27 personas que escribieron una carta de apoyo a un juez en nombre de Huffman mientras espera la sentencia por su papel en el escándalo de admisión a la universidad.

"Hubo un tiempo en que un compañero de trabajo me estaba intimidando en el trabajo", escribió Longoria al juez, sin nombrar al presunto autor. “Temía los días que tenía que trabajar con esa persona porque era pura tortura. Hasta que un día, Felicity le dijo al acosador "suficiente" y todo se detuvo. Felicity podía sentir que estaba llena de ansiedad a pesar de que nunca me quejé ni mencioné el abuso a nadie", menciona la actriz.

Longoria también recordó cómo Huffman la consoló después de que ella fuera la única protagonista de Housewives que no fue nominada para un Globo de Oro en la Temporada 1. "No estaba devastada, pero la prensa hizo un trato más grande de lo que fue entre los cuatro actores y eso". me afectó un poco ", escribió. "Felicity vino a mi remolque y dijo:" Es solo una pieza de metal, eso y $1.50 dólares te dará un boleto de autobús ". Luego procedió a decirme cuán talentoso era y cómo nunca necesité un premio para saber eso. Sé que no habría sobrevivido esos 10 años si no hubiera sido por la amistad de Felicity".

Huffman se declaró culpable a principios de este año por cometer fraude postal y servicios honestos en relación con el pago de $15,000 dólares para que alguien tome el SAT en lugar de la hija mayor de su esposo William H. Macy, lo que finalmente resultó en un puntaje de 1420 para ella. Los fiscales federales han recomendado al juez sentenciar a Huffman a un mes de cárcel y multarla por $ 20,000. Los abogados de Huffman le piden que sea sentenciada a un año de servicio comunitario.