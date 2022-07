Eugenio Derbez y su esposa celebran aniversario tras rumores de ruptura

Ciudad de México.- El actor Eugenio Derbez se puso nuevamente en el ojo público debido a los rumores de un nuevo romance y una separación de su esposa Alessandra Rosaldo.

Aunque el artista de 60 años decidió no responder a los rumores y así conmemorar el décimo aniversario de bodas con Alessandra.

10 años después, con el compromiso de tener luz y agua en nuestro hogar. Pero sobre todo, con el compromiso de seguir dibujando una sonrisa en tu cara. Te amo @alexrosaldo ️”

Escribió Eugenio junto al video del día de su boda.

Alessandra responde

Por su parte, la vocalista de Sentidos Opuestos respondió al amoroso mensaje expresando: “Te amooooo, príncipe de mi cuento You take my breath away!. Felices primeros 10 años de casados ”.

De igual forma, en la cuenta de Ale subió un video con momentos en los que aparecen juntos con la publicación: “Los 10 años más felices de mi vida, ¡feliz aniversario amor mío @ederbez! 10 años y contando... Contando risas, triunfos, increíbles experiencias, buenos y no tan buenos momentos, desafíos, aprendizajes, bendiciones, inolvidables momentos, grandes historias, amor, ¡mucho amor!”.

Por lo que todo rumor quedaría desmentido con dichas publicaciones sobre su relación sentimental, aunque la astróloga Mhoni Vidente aseguraría que su separación era un hecho, debido a que el actor ya tendría una nueva conquista.

“Ya varios programas sacaron a relucir que no están viviendo en el mismo lugar y que, con la carta de los amantes, a Eugenio Derbez lo visualizo saliendo con alguien más”, señaló la vidente.

Al respecto de la supuesta tercera en discordia, Mhoni dijo: “Lo tengo que comentar, yo lo visualizo saliendo con alguien allá en Estados Unidos, que se ha tardado porque siempre corta y rompe, siempre ha sido una persona muy volátil en el amor”.