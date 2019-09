Eugenio Derbez utiliza su éxito para apoyar a otros mexicanos

Eugenio Derbez adelantó que como parte del proyecto de "Los tres tenores" tratará de cantar.



Aunque no entró en detalles el mexicano explicó durante la premier de la cinta "Dora y la ciudad perdida" que la próxima película de la que se ha hablado desde 2018 va por buen camino.

"(Está) en desarrollo pero va muy bien. Es comedia, es como una especie de sátira de Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo pero está muy buena", aseguró.



"Todavía no tenemos casting pero queremos nombres muy grandes", dijo.



El protagonista de "Cómo ser un latin lover" además compartió su interés por seguir apoyando a compañeros mexicanos en sus filmes como en el caso de Dora... donde también participan las actrices Adriana Barraza e Isela Vega.



"Me costó mucho trabajo llegar a donde estoy y no me gusta ser envidioso, si le puedo ahorrar trabajo a algún compañero, si le puedo ayudar en algo y sobre todo hay tanto talento en México que ahorita que estoy pudiendo hacer películas en español o con alguna cantidad de español dentro trato de jalar comediantes mexicanos no americanos u así es una manera de apoyar a mis amigos y a mi gente", compartió.