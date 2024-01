Eugenio Derbez transforma una escuela en Tamaulipas con equipamiento de cómputo gracias a “Radical”

CIUDAD DE MÉXICO.- En una muestra de impacto social, la película "Radical", dirigida por Eugenio Derbez, ha anunciado su contribución al equipamiento computacional de escuelas en el estado de Tamaulipas.

Derbez reveló que una empresa especializada se ha comprometido a crear un salón equipado con computadoras en la escuela que sirvió de inspiración para la trama de la película.

La historia de "Radical", que estará disponible en ViX a partir del próximo 26 de este mes, se basa en el caso de Paloma Noyola, una niña tamaulipeca que, hace una década, fue aclamada como la nueva Steve Jobs debido a su excepcional habilidad en matemáticas.

La película logró cautivar a 3.2 millones de espectadores durante su exhibición a nivel nacional, convirtiéndose así en la producción mexicana más vista del año pasado y posicionándose en el top 20 a nivel global.

Eugenio Derbez expresó su emoción al enterarse de esta iniciativa en una conferencia de prensa, afirmando: "Hace dos horas me enteré de esto. Me inspira y me llena de alegría ver historias que pueden cambiar el mundo, y me complace el éxito en taquilla que ha tenido. Está inspirando a la gente, y ese es el mejor premio".

A pesar de los esfuerzos de Derbez por ponerse en contacto con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, hasta el momento no ha recibido respuesta.

El actor compartió que se comunicó con ellos tras el estreno de la película en octubre pasado, pero la comunicación aún no se ha concretado.