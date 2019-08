Eugenio Derbez sueña con dar voz al 'Joker'

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos más queridos por el público, no sólo por su trabajo, sino por su carisma, la cual le ha ayudado a abrirse camino en el mundo del cine.

Además de ser actor, Eugenio también suele prestar su voz para películas, y durante una entrevista, afirmó que uno de sus mayores sueños sería dar voz al ‘Joker’.

I mainly wanna watch cuz Eugenio Derbez fuck everyone else �� pic.twitter.com/FcB20J6kbb — ITJ-CodeName-Erick (@itj_erick) August 8, 2019

“Se me antoja hacer un villano, así como de alguna película de superhéroes. Hubiera matado por ser el Guasón. Me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Se me hubiera antojado mucho hacerlo”, afirmó el actor según información de La República.

Cabe señalar que este personaje ha sido interpretado por numerosos actores, como: César Romero (en la época de Adam West), Jack Nicholson (en la saga de Tim Burton), Heath Ledger (en la trilogía de The Dark Knight) y Jared Leto (Escuadrón Suicida). Y El más reciente es Joaquin Phoenix, cuya interpretación veremos a mediados de octubre y cuyo doblaje aún no está dicho, por lo que Eugenio podría tener una oportunidad.

Por su lado, Derbez ha sido uno de los presentadores de los Academy Awards 2018 y actor de doblaje para personajes como ‘Burro’ en Shrek, ‘Mulan’ o ‘La vida secreta de tus mascotas’. De hecho, en la cinta de ‘Shrek’, el mexicano ganó relevancia internacional por su estilo de comedia.

