Eugenio Derbez sobre los premios Óscar: “apenas anoche sentí que ya me veían diferente”

Ciudad de México.- El artista Eugenio Derbez dijo que se sintió feliz después de que CODA ganara a mejor película en los premios Óscar 2022.

El actor expresó que aunque ya había estado en otras galas, esta ocasión la sintió distinta.

Yo crecí viendo a todas esas estrellas estando en mi casa en la colonia Narvarte, en México, y de repente ayer, aparte sucedió algo muy especial porque ya me había tocado estar en unas alfombras rojas y era estar codeando a Alessandra diciendo ‘¡ay, mira!, ahí está fulano’, gente que admiraba mucho, pero ayer, todos los que estaban ahí habían visto todas las películas porque necesitan votar, cuando me veían eran ellos los que me felicitaban a mí, y eso para mí era irreal, irreal, me gustaría describirlo con palabras, pero no tengo las palabras para describirlo”

En compañía de su familia

De igual forma, Eugenio reveló que uno de sus familiares más cercanos pudo vivir parte de la experiencia con él, sobre todo la forma en que los grandes de Hollywood le hablaron.

“Mi hijo Vadhir me acompañó a las fiestas, estaba feliz y me dijo ‘papá, nunca me imaginé que esta gente te saludara’, le digo ‘gracias a Dios esta película me dio mucha visibilidad, y acaban de ver esta película todos y aparte ganó’, entonces ya me sentí realmente integrado, porque antes era, nada más los veía un poco de lejos y ya sentía que estaba ahí, pero todavía sentía que no era yo visto, y apenas anoche sentí que ya me veían diferente y eso para mí fue muy lindo”.

Finalmente, Derbez se refirió al beso que lanzó al cielo estando arriba del escenario durante la premiación que acaparó las miradas de todo el mundo.

“Yo pensé que no se iba a ver porque estaba muy atrás, pero le mandé un beso a mi mamá, porque mi madre fue la que me impulsó siempre en esta carrera y la que sabía que yo quería ir a Hollywood, se lo dije desde que era niño, le decía ‘mamá yo quiero estar ahí’, me decía ‘¡ay hijo!, pero es muy difícil, no quiero que te decepciones, pero tienes que saber cantar, bailar y actuar’, y gracias a ella me empecé a meter a clases de baile, de canto y demás, pero ella sabía de mi sueño, entonces cuando pisé ese escenario me acordé que todos los años que estuve junto a ella, me sentaba a ver los Oscares con ella, y pues sentí el deseo de mandarle un beso hasta el cielo estando parado en el escenario”, remató.