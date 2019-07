Eugenio Derbez se sometió a cirugía reconstructiva tras golpiza

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días Eugenio Derbez reveló un acontecimiento de su vida en medio de la promoción del estreno de la película 'Dora y la ciudad perdida', cinta que protagoniza al lado de la actriz de origen peruano Isabela Moner.

Según relató el actor, hace unos años, recibió una golpiza mientras intentaba defender a unos perros que estaban siendo maltratados por unos sujetos. Derbez señaló que tuvieron que someterlo a una cirugía reconstructiva tras los hechos.

En declaraciones al programa Sale el Sol, el esposo de Alessandra rosaldo, indicó que aún sufre secuelas del ataque que recibió aquella vez.

''Tengo este lado de acá (ojo derecho), si tú me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo más caído. Tengo mucho más caído este cachete que el del otro lado, hasta la uso para las películas, lado triste, lado alegre'', reveló.

Por si fuera poco, el actor indicó que no era la primera vez que se metía en problemas por defender a los perros.

"Siempre ando metido en problemas por defender a los perros, un día voy a ser un libro contando todas las historias de cuando me he metido (a defender a los animales) y hasta cuando me desfiguraron esta parte de la cara por defenderlos", comentó.