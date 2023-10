Eugenio Derbez se niega a entrarle a la política

Ciudad de México.- Eugenio Derbez compartió su postura sobre la razón por la que no consideraría tener un puesto en la política mexicana, como algunos de sus colegas del medio.

Aunque personas como Carmen Salinas, Roberto Palazuelos o Sergio Mayer, quienes han incursionado en esta faceta, Derbez dio su perspectivo al respecto y reveló que ha tenido oportunidades para encaminarse a la política mexicana.

No mira, hace poco se me acercó mucha gente, se me acercaron de muchos lugares a decirme ¿Por qué no te avientas? ¿Por qué no te lanzas (a la política)?”

Manifestó el actor y productor.

Motivo principal

Y aunque este no es un tema del todo lejano para él, Eugenio desveló el motivo principal que lo llevó a rechazar esta dicha oferta.

“No me gustó cómo me sentí internamente, siento que es un mundo que no conozco tan a fondo y que me bajó mi energía, cada vez que hay todas estas discusiones, y me tiran, y no quiero ni mencionar los temas, pero estos temas que me han tenido de repente en el ojo público me bajan mucho la energía y no soy esa persona”, declaró.

Asimismo, Eugenio hizo hincapié en que no se considera la persona adecuada para la política y, en su lugar, ha decidido seguir adelante con su carrera en el mundo del entretenimiento.

Seguirá la comedia

Por otra parte, el artista explicó que a pesar de que en su nuevo filme Radical trata temas muy serios sobre la docencia en México, esto no significa que abandonará la comedia.

“Llega un momento en que es tan complicado, y un día te das cuenta que el drama te da status te da respeto, también me di cuenta que mi carrera tenía que evolucionar, no pienso dejar la comedia, me encanta, pero creo que hay que ampliar el horizonte”, remató.