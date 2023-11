Eugenio Derbez se burla del supuesto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad

Ciudad de México.- Eugenio Derbez protagoniza una nueva controversia al asistir al programa de ‘El gordo y la flaca’ después de su reacción sobre los chismes sobre el posible divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad.

En la emisión, el actor apareció junto a Lili Stefan, quien le pidió que la ayudara a dar algunas notas por lo que Eugenio dio las noticias de las especulaciones del divorcio entre la madre de su hijo y el político.

Aunque el comediante habló del tema haciendo bromas y referencias a los problemas que ha tenido con la actriz durante el pasado.

Dicen las malas lenguas que se están divorciando la actriz Victoria Ruff… No… no puedo dar esa noticia. No… me van a quitar al niño otra vez”

Dijo Eugenio con una sonrisa.

Con sentido del humor

Ante esta situación, la conductora intentó convencer al también comediante, por lo que Derbez accedió a hablar del tema, pero con su conocido sentido del humor. “Yo he estado en los zapatos de este hombre, y me imagino que debe estar… celebrando… no sé”, manifestó.

Y agregó: “Está bien, se dicen las malas lenguas que la actriz Victoria Ruff… Hasta me cuesta trabajo… Y su esposo se están divorciando después de 22 años de matrimonio. ¡Se lo dije!... Yo no dije nada, estoy suponiendo, son rumores”, añadió.

En días pasados el periodista Alex Kaffie reveló que supuestamente Victoria Ruffo se divorciaría de Omar Fayad, pero hasta el momento ninguno de los dos involucrados han salido a negar y desmentir dichos rumores.