Eugenio Derbez relata momento que vivió en aeropuerto por curioso regalo de una fan

Ciudad de México.- Eugenio Derbez utilizó su cuenta de Instagram para compartir el regalo que le hizo una fan en su salida de un programa en Estados Unidos.

El artista expresó su sorpresa y agradecimiento, además de contar la situación que sufrió en el aeropuerto después de aparecer con el regalo de una sandía con su rostro tallado.

¿Qué creen?, que aquí en Nueva York, saliendo del evento, me encontré una señorita que me dio esto que dice: “‘Hola Eugenio mi nombre es Nadia Domínguez, tallé esta sandía con mucho cariño y respeto, espero y te logre sacar una sonrisa. Atte.: #LadySandía” y chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte, o sea, si la talló en una sandia”

Contó el actor sorprendido con el detalle.

Lo detienen

Tras agradecer el gesto, Derbez reveló el incidente que tuvo precisamente con este obsequio, mientras intentaba abordar un avión en el aeropuerto de Nueva York. “Me tienen detenido, o sea, no detenido, me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía, la sandía que me regaló #LadySandía en la calle”, relató.

Incluso el comediante confesó que en algún momento contempló deshacerse del regalo que lo puso en dicha situación. “No sabía qué hacer con ella y dije ‘¿qué hago?, me la llevo a Los Ángeles, va a ser un relajo cargar con una sandía, pasar por el aeropuerto, o se la doy a algún fan de Nueva York y la autografío, entonces la autografíe, le puse mi firma, pero luego ya no me dio tiempo de avisarle a la gente de a ver quién llegaba primero a un lugar y le daba la sandía, el caso es que la traje y aquí en seguridad (…) me tienen detenida la sandía y a mí, a ver si no pierdo el vuelo por Lady Sandía”, explicó.

Continúa con su viaje

Pese al incidente con los elementos de seguridad, Eugenio pudo continuar con su viaje, aunque no perdió la oportunidad de seguir pidiendo consejos a sus fans. “Ya estoy aquí en la sala de espera, como podrán ver y qué creen… Sí me dejaron pasar con la sandía, ahora tengo una pregunta para ustedes… ¿qué hago con la sandía?... está bien bonita, pero no sé qué hacer… ¿me la como?, ¿la pongo entre mis trofeos? (…) #QUÉHAGOCONLASANDIA”, manifestó.

Por último, el actor y productor mexicano terminó con la historia de su sandía grabando un video en el que aparece guardando el obsequio dentro de su refrigerador con el siguiente texto “Final de la historia…”