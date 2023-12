Eugenio Derbez reacciona a la posibilidad de que su hija Aislinn regrese con Mauricio Ochmann

Ciudad de México.- Eugenio Derbez en su encuentro con la prensa, se pronunció sobre los rumores de una posible reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochmann.

El actor reaccionó a la posibilidad de que su hija retome su romance con Mauricio, luego de que el actor confirmó que terminó su relación con Paulina Burrola.

Ella ya decidirá, yo no me quiero meter en cosas de mis hijos porque luego se hacen chismes. Siempre he tenido muy buena relación con Mauricio, es muy buena persona, es un gran papá, se respetan mucho Aislinn y él, o sea que sí se da, feliz”

Expresó el artista.

Declaraciones de sus hijos

Con respecto a las declaraciones de sus otros hijos, José Eduardo y Vadhir, sobre que ya han tenido tríos sexuales, Eugenio dijo sorprendido:

“Yo no estaba en eso… ¿de qué me hablan?... sí me espantan, así como me ven yo soy muy fresa, los regaño, pero ya no hacen caso, pero siempre les digo ‘no hagan esas cosas, no hablen de esas cosas’”.

Asimismo, el actor brindó más detalles de la reciente confesión de Alessandra Rosaldo sobre que ya probaron los hongos alucinógenos.

“Fue una señorita a nuestra casa, y nos dijo, les voy a dar una cosa para que relajen, como un té con hongos, yo lo tomé y no me hizo absolutamente nada, entonces yo le dije ‘se me hace que nos mintió’, y a ella como que le dio más sueño y ya”, detalló.

Finalmente, Eugenio Derbez manifestó que este 12 de diciembre conmemora a la Virgen de Guadalupe y le agradece por todas las bendiciones que ha obtenido de ella. “Sí, soy muy devoto, en el día a día siempre nos ayuda y siempre nos protege, pero algún milagro en especial, no”, remató.