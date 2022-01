Eugenio Derbez pide a Alessandra Rosaldo hacer su testamento y dejarlo como su heredero

Ciudad de México.- El actor Eugenio Derbez y su pareja Alessandra Rosaldo reflexionaron sobre la familia y lo repentino que es en caso de perder la vida, sobre todo con su testamento.

Debido a las tragedias que se han presentado en el medio artístico, la pareja fue cuestionada en el programa Ventaneando al respecto de si tenían todo en orden con su herencia, por lo que el comediante inmediatamente dijo: “Bueno, yo sí”.

Sin embargo, Alessandra respondió: ‘todo, todo en orden”, pero al notar la mirada que le hizo Eugenio, recapacitó y agregó: “yo no”.

Posteriormente, Derbez se mostró sorprendido con la respuesta de su esposa y la cuestionó: ‘¿tú también?’, a lo que nerviosa la cantante replicó: ‘bueno no. Él tiene todo, todo en regla, yo allá voy, ahí voy”.

Apelando a su característico sentido del humor, el también productor añadió: “Ella es la que cree que”, por lo que la integrante de ‘Sentidos Opuestos’ recalcó: “no creo nada, ya me voy a poner”.

Finalmente, Derbez bromeó al respecto y le indicó a su mujer:

pues ¡órale!, ya ponte las pilas, ¡herédame!, le digo ‘¿qué tal si me quedo en la calle?’, si para eso me case con ella, para que me mantenga, ¡claro!, ¡imagínate!, algo te pasa y yo ¿de qué vivo?”