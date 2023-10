Eugenio Derbez no descarta complot en su contra para desprestigiar 'Radical'

Ciudad de México.- Eugenio Derbez regresó a México para promocionar el filme “Radical”, luego de la polémica que enfrentó en redes sociales al revivirse una entrevista que sostuvo con la periodista Adela Micha en 2018, donde abordaba la forma en que los jóvenes actualmente buscan trabajo.

Pese a los señalamientos que recibió en internet porque aparentemente el comediante aconsejaba buscar un empleo sin pensar en el sueldo, Eugenio se dijo satisfecho por la asistencia de sus amigos en el medio y la prensa a la alfombra roja de su nueva película.

Estoy muy agradecido y muy bendecido por el amor tanto de la gente como de mis compañeros que vinieron a la alfombra roja, siempre que vengo a México a alguna premier me llena el corazón ver tanto cariño de la gente”

Expresó el también productor.

Grande enseñanza

Acto seguido, Derbez expresó que este proyecto le dejó una enseñanza muy grande en el terreno personal. “Que todos a veces sentimos que nuestro granito de arena no cuenta, y esta historia, que es una historia real, que está documentado lo que estamos exponiendo en la pantalla, te das cuenta como un maestro, desde una pequeña escuela rural en Matamoros, nada más con la intención de querer cambiar su entorno, lo logró”, declaró.

Sin embargo, al ser cuestionado por la controversia que recientemente enfrentó, Eugenio aclaró que sus palabras fueron mal entendidas por los internautas.

“Lo único que estaba yo comentado, y lo comentamos Adela y yo, sentimos que no debe ser la primera pregunta en una entrevista, que primero preguntas de qué se trata, qué tengo que hacer, incluso yo trabajé muchas veces gratis porque sentía que era mejor primero demostrar quién soy y luego cobrar antes de poner un sueldo sin que me conocieran, pero era un consejo que le estaba dando a los jóvenes, en ningún momento he pensado que la gente trabaje para mí (gratis), sería muy absurdo que yo pensara así, no hubiera a ningún lado”, expuso al respecto.

Situación provocada

Por último, Eugenio Derbez no descartó que esta situación fuera provocada para desprestigiarlo antes del estreno de este proyecto del séptimo arte.

“Siento que cada vez que vengo a México es para atacarme o para desprestigiar, yo creo que pensaron tal vez que la película venía con alguna carga política, pero no, es una película que viene en son de paz, a proponer y ojalá podamos hacer algo. Al contrario, me encantaría juntarme con las autoridades, que vean la película y ojalá podamos replicar el modelo de Sergio en otras escuelas”, manifestó.