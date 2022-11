Eugenio Derbez muestra su apoyo a Memo Ochoa

ESTADOS UNIDOS.- Eugenio Derbez es uno de los actores y productores con mayor popularidad y prestigio del país, pero al parecer también es un fiel seguidor del futbol mexicano.



Hace unas horas que Guillermo Ochoa que se llevó el reconocimiento de los mexicanos después de alejar el penal de Robert Lewandowski durante el primer juego de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que Eugenio Derbez compartió un video en el que delató que Alessandra Rosaldo, se habia acercado a ver el futbol solamente porque Guillermo Ochoa había “tapado” un penal.



Además el también productor aprovechó para reconocer el gran trabajo que realizó Memo durante su participación en el futbol, además le cuestionó a su esposa si habia visto el ‘live’ que había hecho con el portero.

No ha estado, nomás vino a sentarse porque metieron un penal” comento Eugenio.



Por su parte Alessandra Rosaldo se dirigió a Guillermo Ochoa como “San Memo” por haber salvado a la selección mexicana y poder lograr un punto, para seguir en el reconocido evento.



Al parecer la familia Derbez se reunió para ver el primer partido de México, por su parte Aislinn Derbez por su aparte reconoció el sentido del humor que suelen tener los mexicanos en cada mundial.





¿Vadhir Derbez le guarda “rencor” a Eugenio Derbez?



Durante una dinámica de preguntas al azar Adela micha le cuestionó al cantante sobre si le guardaba rencor a su papá. Por su parte, Derbez reconoció que durante años sí tuvo este sentimiento; sin embargo, confesó que es algo que ha ido trabajando y aunque en ocasiones le reclama por haberle dado prioridad a su vida laboral, ahora lo entiende.

"Sí y no... Sí porque obviamente, y lo hemos platicado en algún momento, sí porque él es muy consciente que le ha dado mucho enfoque a su trabajo en muchas cosas y por eso no ha estado en muchos momentos importantes para mí, entonces hay momentos en los que yo me sentía como con falta” comentó el actor.