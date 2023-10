Eugenio Derbez minimiza comentarios de sus haters en redes sociales

Ciudad de México.- Eugenio Derbez se encontró con los medios en su llegada al Festival Internacional de Cine de Morelia, después de la polémica que protagonizó en redes por la supuesta crítica a los jóvenes que piensan más en el sueldo que en el trabajo que harán.

Con la ola de ataques que recibió el actor, Eugenio expresó que no se clavaba en el tema, sobre todo porque al ver a las personas en público, únicamente recibe afecto y aliento por su labor.

El cariño de la gente no tengo con qué pagarlo, por eso me fui con todos lo que pude, porque no tengo con qué pagar tanto cariño de la gente”

Dijo Derbez tras acercarse a sus seguidores.

No hace caso

Al escuchar las preguntas sobre lo que piensa de las agresiones que ha recibido en Internet, Eugenio únicamente señaló a las personas que se encontraban en el lugar y dijo: “Mira qué mejor respuesta, yo siempre no hago caso, no leo los comentarios en redes sociales, yo hago lo mejor que puedo por mí, por mi país y mira, aquí está la prueba”.

Por otra parte, el cómico manifestó que al principio de su carrera sintió enojo con las personas que no creyeron en sus proyectos y, por ende, no lo apoyaron.

“Es muy curioso porque cuando toda esa gente que no confío en ti, en el momento sientes como coraje, sientes como… sientes muchas cosas negativas, y ya que te va bien, y logras alcanzar el lugar que uno quería, eso se va, te lo juro que ya no tengo ningún sentimiento negativo, al contrario, digo ‘ay, qué padre que estoy aquí’, y ya no veo con rencor ni con negatividad lo que me pasó en el pasado”, manifestó.

Es sensible

Finalmente, el productor confesó que es una persona muy sensible, a pesar de que en muchas ocasiones es reservado con sus sentimientos.

“Toda mi familia dice que yo nunca lloro porque me escondo en la comedia, y sí es cierto, de alguna manera la comedia es una forma de ponerte una máscara, de cuando estás triste cuentas un chiste y sientes que ya se acabó la cosa, pero por eso creo que a los comediantes nos gusta de repente cambiarnos al drama y nos sale bien porque tenemos mucha tristeza que nunca sacamos, porque siempre tenemos una máscara de hay que sonreír bajo cualquier circunstancia y de repente la podemos sacar cuando estamos en una película”, remató.