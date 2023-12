Eugenio Derbez habla del impacto que le provocó el divorcio de Aislinn y Mauricio Ochmann

Ciudad de México.- Eugenio Derbez se sinceró en una entrevista con Pati Chapoy y en compañía de Alessandra Rosaldo, reveló el impacto que sufrió cuando Aislinn les reveló que se separaría de Mauricio Ochmann.

Mientras era cuestionado sobre la relación que tenía con sus hijos mayores antes del reality ‘’De viaje con los Derbez'', Eugenio habló de su vínculo con Aislinn.

Sí, mucho más cercana… Fíjate que es difícil [de explicar], como que mis hijos y yo éramos muy unidos en general, luego cuando mis hijos crecen, y mi hija en especial, se casa, se me convirtió en otra persona, siempre le he dicho que sentí como que la perdí, y ya no era mi hija… Lo que nos sucedió en el viaje, que al estar un mes, cinco semanas, bajo el mismo techo, y que nos decían ‘material, platiquen anécdotas’, empezamos a sacar cosas que teníamos por ahí guardadas, de las cuales nunca profundizamos, y en el viaje empezaron a salir esas cosas que estaban por ahí guardadas”

Dijo.

Las diferencias

Sobre cómo pudieron subsanar las diferencias que surgieron en dicho proyecto, el productor explicó: “En la terapia los empezamos a sanar, pero creo que lo que más nos ayudó, fue las siguientes temporadas. Así como la primera nos separó, las siguientes temporadas nos unieron mucho”.

Pero al ser interrogado sobre cómo era su relación con su exyerno tras el final de la primera y única temporada donde participó el actor, Eugenio, después de una larga pausa únicamente dijo: “fue…”.

Tras la sonrisa incómoda del actor, Alessandra agregó: “es que al principio fue difícil, en esa primera temporada, lo que sucedió fue creo que por primera vez nos vimos, eso nos llevó a poner distancia y a separarnos, entonces sí hubo un distanciamiento importante con los dos como pareja, pero pues un poco más con él, y a partir de la separación y del divorcio, yo lo dejé de ver muchísimo tiempo. Ahora ya pasaron varios años, y ya me lo encuentro porque Aitana y Kai conviven muchísimo y se adoran”.

Relación cercana

Al respecto de si su hija le comentó que se iba a divorciar de Mauricio antes de que ambos hicieran pública esta decisión, Eugenio comentó: “Sí, con Aislinn he tenido una relación muy cercana, pero fue la primera que llegó y dijo ‘papá, está pasando esto’, y la verdad que no me lo esperaba, pensé que ellos iban a estar juntos toda la vida”.

Por otra parte, Alessandra Rosaldo expuso que su relación con los hijos de Derbez ha sido complicada en este proyecto, porque además de su papel de pareja de Eugenio, también funge como madre de una menor de edad.

“Es mucho… he tenido que aprender a manejar mi situación, porque con todos tengo una relación maravillosa por separado, pero ya que estamos todos juntos, la dinámica familiar cambia, y a veces es muy complicada, y a veces es muy tóxica, entonces sí, para mí quizás lo más difícil ha sido en mi papel como mamá de Aitana, protegerla y distanciarme cuando empiezan a surgir estas dinámicas tóxicas de situaciones o conversaciones (…) porque se tocan temas que no me parecen adecuados para [una niña]”, remató.