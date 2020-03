Eugenio Derbez está dispuesto a ''limar asperezas'' con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez fue abordado por las cámaras de Ventaneando en donde se le cuestionó sobre el tipo de relación que mantiene con la madre de su hijo José Eduardo, Victoria Ruffo.

Al parecer la ex pareja no se lleva del todo bien, y es por ello que el actor señaló que estaría dispuesto a reconciliarse con la famosa.



“Yo sí estoy abierto, siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. Imagínate no ver a mi hijo en no sé cuántos años, para mí eso me duele hasta lo más profundo, no se vale”, señaló.

El comediante agregó que no recuerda que tenga motivos para pedirle ‘‘perdón’’, pero de ser necesario sí lo haría.



“En una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo, la verdad, no que yo me acuerde pero igual con mucho gusto se las pido”, comentó.

Derbez se encontraba en el Aeropuerto de la Ciudad de México en donde se dice fue muy atento con los seguidores que se le acercaban a pedirle una foto o autógrafo.