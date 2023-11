Eugenio Derbez dice que pudo perder el brazo tras su múltiple fractura de hombro

Ciudad de México.- Eugenio Derbez se sinceró sobre la situación de salud que enfrentó tras un accidente el año pasado que lo dejó con una fractura en el hombro.

El artista reveló que estuvo a punto de perder su brazo al accidentarse mientras usaba un videojuego en compañía de Vadhir Derbez, aunque gracias al médico que lo atendió, pudo recuperarse.

El doctor que me operó fue el doctor de los Dodgers y de los Rams en Los Ángeles, o sea, un mega, mega cirujano y me dijo ‘pocas veces he visto una fractura tan complicada como esta, no estoy seguro que pueda yo salvarte el hombro porque está hecho pedazos’”