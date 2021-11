Eugenio Derbez confiesa que ve a Carmen Salinas como si fuera su mamá

Ciudad de México.- El actor mexicano Eugenio Derbez se mostró preocupado después de que se confirmara que Carmen Salinas se encontraba en coma a consecuencia de una hemorragia cerebral.

Siempre le había tenido un cariño a la actriz, pero Eugenio manifestó que se habían vuelto más cercanos después de compartir tiempo juntos durante el rodaje de una cinta donde Salinas desempeñó un papel muy especial.

Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella, acabo de filmar una película con ella en el verano, en donde salió de mi mamá y estuve meses conviviendo con ella, y conocí un lado de Carmelita todavía más… bueno conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía, y cuando me entero lo que le pasó, pues hablé con el sobrino y le dije ‘por favor, en lo que pueda ayudar, si se necesita cambiarla de hospital, si hay que llevarla con un especialista, si hay que llevarla a Estados Unidos, lo que necesite por favor avísame’”

Comentó el artista durante su encuentro con la prensa en la alfombra de la tercera temporada del programa LOL.

La siente como su mamá

Y agregó: “Te lo juro que más allá del cariño que siempre nos hemos tenido, ese mes que acabamos de pasar en Atlanta, nos unió mucho y de verdad la sentí como mi mamá, platicábamos de mi mamá mucho en el rodaje y me platicaba anécdotas de mi mamá y demás y yo la sentí como mi mamá, y de repente de un día para otro me entero de esto fue muy fuerte”.

Cambiando radicalmente de tema, la esposa de Eugenio reveló que los últimos meses no la ha pasado tan bien debido a que su cuerpo está sufriendo cambios por la llegada de la menopausia.

“Es parte dé, es parte del proceso en el que estoy, y de los cambios hormonales que a algunas nos pega más que a otras, a mi me ha provocado una cantidad de síntomas terribles, que me han llevado a otras cosas, y ha sido un año para mí de verdad muy complicado, que he tenido que enfrentar por primera vez a problemas de salud y a condiciones que en la vida jamás, entonces me he dado mis sustos, pero estoy bien”, detalló Alessandra Rosaldo.

La salud de su esposa

A su vez, Eugenio platicó sobre la forma en que intenta apoyar a la madre de su hija menor con todo este tema. “Yo la verdad es que soy muy bromista, entonces continuamente le estoy haciendo bromas y se enoja porque dice que no la estoy tomando en serio, pero me preocupa porque la he visto con muchos dolores de cabeza, con muchos síntomas, nada grave afortunadamente, pero dice que es parte del proceso hormonal, entonces no tan preocupado, creo que está buen”.

Por último, y fiel a su estilo, Derbez aseguró que él no ha padecido ningún estrago de la llamada andropausia. “No la he visto esa película, pero… no, la verdad hasta ahorita no la he sufrido, voy bien… si ya llegó ni me he enterado”.