Eugenio Derbez confiesa a Aislinn que no deseaba tenerla

CIUDAD DE MÉXICO.- Como ya se había dado a conocer, Aislinn Derbez estrenó hace un par de meses su proyecto de podcast donde habla sobre temas profundos e íntimos de la vida.

En su último capítulo invitó a su papá, Eugenio Derbez, quien aprovechó el momento para sincerarse con su hija mayor.

El tema principal fue la paternidad y maternidad donde ambos dieron su punto de vista. Sin embargo, el de Eugenio no era del todo lindo.

“Sí fue un shock, debo confesarte. Yo tenía muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr y la paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de, ¡se acabó mi vida! Mi primera impresión fue adiós a mi carrera, no voy a poder lograr mis sueños, ya me voy a tener que poner a trabajar, ya no voy a poder seguir estudiando”, señaló.

El famoso confesó que no estuvo del todo durante el embarazo y el parto de la madre de Aislinn debido a su forma de pensar. No obstante, todo cambiaría para el cuándo la vio por primera vez.

“Para mí fue muy fuerte, fue un shock de negación. Luego te conocí, llegaste a mi vida finalmente yo en la negación total, debo de confesarte. En cuanto llegaste, todo cambió”, afirmó.

Eugenio incluso cuenta que, con la intención de homenajear ese sentimiento que Aislinn le hizo sentir cuando la conoció, plasmó una tierna frase en la cinta de “No se aceptan.

“Una vez que me conecté contigo… de hecho, en mi película No se aceptan devoluciones, la frase que viene acompañada con el título ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y la hice basada en ti, en que tengo claro que en un principio no quería ser papá y luego te convertiste en lo mejor’’, aclaró.

Otro detalle que salió a relucir es que, al igual que con Victoria Ruffo, el comediante mantiene una pésima relación con la mamá de Aislinn a pesar de la llegada de Kailani, la primera nieta de ambos ésta no pudo remediarse.