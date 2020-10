Eugenio Derbez asegura que tuvo que disfrazarse para poder ver a uno de sus hijos tras perder la patria potestad

En un intento de acercarse a su hijo José Eduardo cuando éste tenía entre 6 y 8 años de edad, Eugenio Derbez aseguró que tuvo que disfrazarse para poder verlo, ya que su mamá tenía su custodia y no dejaba verlo.

En una entrevista en vivo con la periodista Luz María Doria, el actor platicó que sufrió mucho cuando había perdido la patria potestad del hijo que procreó con la actriz Victoria Ruffo y recordó una situación por la que tuvo que pasar para poder acercársele.

Cambiaron el teléfono, cambiaron todo. Intenté meterme a su casa varias veces, pero estaba rodeada de guaruras porque (Victoria) ya andaba con Omar. Un día llegué hasta el elevador disfrazado. Me acuerdo que me puse barba, bigote, una gorra. Y ya cuando estaba punto de meterme al elevador, me regresaron”, dijo.

El protagonista de “No se Aceptan Devoluciones” recordó que José Eduardo tenía entre 6 y 8 años de edad, y estaba my chico para poder explicarle lo que estaba pasando y hasta la fecha desconoce qué versión le hayan contado a él.

Eugenio comentó a la periodista que todo el dolor por el que pasó en esa época al no poder estar cerca de su hijo, lo transformó en bromas dirigidas hacia su ex pareja.

“Alessandra (su actual esposa) me dice: ‘Por favor, ya deja de mencionarla’. Y tiene toda la razón, y creo que ya la deberíamos de dejar ser, pero... me divierto mucho cada vez que la menciono, pero sí, también hay un dolor muy profundo detrás de esa broma y esa risa. No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo”, apuntó.

La última vez que Eugenio y Victoria se vieron en persona, el comediante detalló que fue hace varios años, cuando le estaba comprando ropa al hijo de ambos en un centro comercial de Los Ángeles y la estelar de “Corona de Lágrimas” pasó a recogerlo, situación que recuerda como “bastante incómoda”.