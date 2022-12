Eugenio Derbez afirma hay gente que se ofende fácilmente con la comedia

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente en una entrevista Eugenio Derbez abordo el tema de la "cultura de cancelación" que es quitarle el apoyo a una persona por haber dicho algo que la sociedad considera ofensivo.

Desde su punto de vista, Eugenio confesó que para un cómico, es complicado su camino teniendo siempre presente la "cultura de la cancelación" pues hoy en día las personas se ofenden por muchas cosas, sin embargo, también hay chistes o comentarios que no deberían decirse, por lo que, es muy fina la línea que divide ambas situaciones.

“Ahora siento que todo mundo se ofende con muchísimas cosas; me queda claro que hay chistes que no se deben de decir y que son ofensivos o que pueden llegar a lastimar y eso tampoco se vale, pero esa línea es muy delgada y es una línea también muy subjetiva”, explicó.

Recordemos que recientemente el actor reapareció en la alfombra roja de la premiere de la película ‘Avatar: The Way of Water’, tras el accidente que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente en el hombro.