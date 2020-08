Eugenio Derbez admite que Alessandra Rosaldo es la verdadera Federica P. Luche

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez sostuvo una divertida plática con sus seguidores en la que contó varios detalles de la creación de “La familia P. Luche”; sin embargo, lo que más sorprendió de sus declaraciones fue cuando reveló que Alessandra Rosaldo es la verdadera Federica P. Luche.

Tras revelar que esta exitosa serie surgió gracias a un pequeño sketch, además de cómo eligió el vestuario para este proyecto, el cómico contó que una de las temporadas está basada en su relación con Alessandra.

La última temporada… hay que darle un enorme crédito a la verdadera y auténtica Federica, que es mi querida Alessandra… todo lo que vieron por ahí está basado en mi mujercita adorada… decir este TikTok me va a jalar las orejas, pero es la verdad”, aseguró Derbez entre risas.

Esta no es la primera vez que Eugenio habla sobre este tema, pues durante una entrevista reveló que una ocasión en la que invitó a su esposa a los foros en los que grababa el proyecto, ella se molestó con él al descubrir que la escena se basaba en una pelea que ellos habían tenido.

“A la hora que llego con ella le digo ‘¿qué tal, está chistosa?’, y me dice (enojada) ‘ven acá… esa escena es una discusión que tuvimos tu y yo hace cinco meses’ y digo ‘en la madre, si es cierto: ¡se me olvidó!’. Y sí, era una escena; me la fusilé”, contó aquella vez.