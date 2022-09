Estrenan video oficial de "Hold me closer" de Elton John junto a Britney Spears grabado en CDMX.

Tijuana, Baja California.- El día de hoy se estreno el video oficial de "Hold me closer" de Elton John junto a Britney Spears, este fue grabado en Ciudad de México.

Algunos de los escenarios que aparecen en este nuevo videoclip son la línea 2 del Teleférico de la CDMX, las casas de colores de Ecaptepec, la casa del Nido de Quetzalcóatl y la Casa de Luis Barragán.

La grabación cuenta con más de 44 mil vistas a pocas horas de su estreno en la plataforma de Youtube. Este sencillo representaría el "comeback" de la princesa del pop.

La canción de base es "Tiny Dancer" del mismo famoso y con referencias a "The One" y "Don't Go Breaking My Heart", fue producida por Andrew Watt.