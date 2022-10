Estrenan tema inédito de Queen con voz de Freddie Mercury

Tijuana, Baja California.- La mítica banda Queen dejó un legado que no ha podido borrarse por más que transcurran años, y así lo demostró el día de ayer tras lanzar una canción inédita con la voz de Freddie Mercury.

A 30 años de la partida del vocalista, se estrenó 'Face It Alone' una balada que hace viajar en el tiempo a sus fanáticos y grabada en 1988 para el álbum 'The Miracle'.

Este tema fue descubierto cuando la banda se encontraba preparando material y consultando archivos para la reedición del disco.

El baterista de la banda, Roger Taylor compartió para The Mirror que era una "pequeña gema de Freddie que habíamos olvidado" y agregó: "Es maravilloso, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionada".