Estrenan corto sobre orígenes de Olaf en Disney Plus

Tijuana, BC.- Los orígenes nunca antes contados de Olaf, el inocente y perspicaz muñeco de nieve amante del verano en “Frozen” estrena hoy por Disney Plus “Once Upon a Showman”.

Mientras que para el 17 de noviembre llegará la plataforma para México, Walt Disney Animation Studios lanza esta mañana el esperado corto animado.

La historia sigue los primeros pasos de Olaf cuando cobra vida y busca su identidad en las montañas nevadas de las afueras de Arendelle.

Con ocho minutos de duración también destaca en el tiempo entre que Elsa lo creó en medio de "Let It Go" y antes de que se tope con Anna y Kristoff.

El corto también responderá a una de las preguntas más importantes de la franquicia: ¿Por qué Olaf ama tanto el verano?

Este es el segundo cortometraje oficial de "Frozen", después de "Frozen Fever" en el 2015, y el último proyecto que gira en torno a Olaf, después del especial navideño de 2017 "Olaf's Frozen Adventure".