Estrena Carín León 'El tóxico' junto al Grupo Firme

Tijuana, BC.-“El tóxico” es el nuevo tema que el sonorense Carin León junto a los tijuanenses de Grupo Firme lanzaron junto al video que grabaron en Mazatlán, Sinaloa, el cual ya lleva más de 2.5 millones de reproducciones.

“Hemos convivido mucho tiempo, en el dos mil trece nos tocó tocar en Tijuana con ellos, cuando yo estaba en Arranque, pero todavía no despuntábamos ninguno de los dos.

“Pero ahora pues como da vueltas la vida, hemos tenido una carrera muy a la par, con estilos diferentes, pero con ese incentivo de apoyarnos”, sostuvo León.

En entrevista vía Zoom, destacó que aunque ya había “palomeado”, esta es la primera colaboración en forma, un tema compuesta por León y Javier G. “El Tamarindo”, quien también participó en la dirección del video oficial, con Isael y Evert Gutiérrez.

El tema ya se puede descargar como sencillo, está disponible en todas las plataformas digitales y hasta ahora tan solo sigue sumando.

Con 30 años de edad, el sonorense con su voz poderosa y su peculiar estilo, trata de recuperar las raíces y esencia ranchera en el regional mexicano.

León, quien durante esta pandemia tuvo un episodio incómodo, luego de que Ricky Muñoz de Intocable, le hiciera saber que no le gustaba la interpretación de un tema de ellos, León, dijo que el Sol sale para todos.

“La gente es muy delicada con lo que se dice en redes, yo nunca me agüité, yo lo que sí siento es la crítica hacia las nuevas generaciones que venimos picando piedra, al igual que ellos en su momento”, puntualizó.

Y en asunto generacional, recalcó, que a él le gusta lo que hace su paisano, Natanel Cano, no escucha mucho su música, pero reconoce que su proyecto está dando fruto.

“Yo no puedo criticar el trabajo de ellos, aunque no lo consuma, pero es su trabajo, no significa que sea malo, como el caso de mi compa Natanael, que en su caso fue criticado por Pepe.

“NO estoy de acuerdo en la manera que reaccionó él, pero si lo que dijo Pepe, pero a mi me gusta lo que hace Natanael, así que zapatero a tus zapatos y hay que dejar ser y dejar brillar”, finalizó.

A detalle

Grupo Firme y Carin Leon

Dueto: El Tóxico y Amor Borrachito

@CarinLeon