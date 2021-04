"Estoy totalmente perdida": Ninel Conde sobre el arresto de Larry Ramos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde se pronunció por primera vez luego de que Larry Ramos fuera arrestado por el FBI por fraude millonario.

El empresario fue detenido por las autoridades a las afueras de los Latin American Music Awards 2021, y esta semana salió bajo fianza.

Aunque el llamado “Bombón Asesino” publicó un comunicado en el que negó que daría declaraciones a la prensa, ahora acaba de aparecer en “El Gordo y la Flaca” para compartir su sentir por el arresto de su marido.

“Pues, ¿qué pasó? Que yo conocí a un hombre muy especial conmigo en un momento donde yo venía saliendo de una relación muy tormentosa, donde sufrí mucha violencia y llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa a mi vida y me enamoré”, comenzó Ninel.

“Entre las cosas que yo tenía (los temas de mi hijo), siempre ha sido un apoyo y un respaldo especial en mis cosas. Él me cuenta su versión, él me cuenta lo que está sucediendo en sus palabras y yo le creí”.

Al preguntarle cómo es su estado anímico en estos momentos, Ninel se sinceró.

(Tengo) muchos sentimientos encontrados. Decirte que me siento muy bien sería muy mentira. Estoy totalmente perdida, yo creo que Dios ha sido mi ancla y en él me refugio siempre que hay momentos como éste”, continuó.

La actriz negó que ella estuviera con él cuando fue arrestado, mucho menos que también fuese detenida como trascendió en los medios.

“No, yo estaba acá desde varios días antes. No recuerdo (cómo se enteró) pero no, yo no estaba presente”, detalló.

Actualmente, ella y su esposo están enfocados en resolver sus conflictos legales; él su fraude millonario y ella su pleito legal por la custodia de su hijo con Giovanni Medina.

“Decidimos que la prioridad ahorita es resolver cada uno sus temas legales. Es una situación muy escandalosa pero tendría que conocer yo sus situaciones de trabajo y yo las desconozco a detalle”, comentó.