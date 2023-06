‘Estoy preocupado por haber elegido un pequeño tiempo de soledad’ Julio Iglesias, lanza contundente mensaje sobre su estado de salud

Madrid, España.- Luego de los rumores que existieron entorno a la salud del cantante español Julio Iglesias, éste salió a desmentirlo con contundente mensaje en sus redes sociales.



Los rumores que surgieron sobre el estado de salud que aquejaba a Julio, eran interminables, pues muchos aseguraban que ya no reconocía ni sus propias canciones, pero fue él mismo el que salió a dar la cara, sintiéndose molesto, por las noticias que compartió la prensa dónde se ve perjudicado.



El cantante, desmintió tener demencia como muchos medios lo aseguraban, ni mucho menos se encontraba postrado en una silla de ruedas. Pero esto, se debió a la repentina desaparición del cantante en el medio artístico, por lo que, muchos comenzaron a especular sobre su ausencia y que ésta se debía a que ya no se encontraba bien de salud.

Julio salió a desmentir los rumores sobre su estado de salud

Julio, confesó estar en Punta Cana, pasando unos días con su familia, por lo que tuvo que desaparecer algunos meses, lo que dio pie a estas especulaciones. Y ante este hecho, el intérprete publicó una fotografía en su cuenta de Instagram desmintiendo los rumores.

‘Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad…’, expresó molesto.

Además, se dijo estar mejor que nunca, disfrutando de su estado físico y emocionalmente, agradeciendo siempre las muestras de cariño por parte de su público, quién siempre lo apoya.

‘Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre’, comentó.