"Estoy destrozada": La razón por la que Michelle Salas se va de emergencia de México y vuelve a Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo mexicana, hija de la cantante Stephanie Salas y Luis Miguel, sorprendió a todos sus miles de seguidores en redes sociales al informar, a través de sus historias en Instagram, que salió de México de emergencia para regresar a Estados Unidos, indicando que se sentía bastante destrozada por la razón que incluye a alguien especial de su familia.

La nieta de Sylvia Pasquel viajó específicamente a la Ciudad de México a mediados de diciembre, poco antes de Navidad, con la intención de pasar las fechas decembrinas en compañía de sus seres queridos, siendo su madre y los integrantes de una de las familias más famosas en el país, la dinastía Pinal.

Sin embargo, lo que parecían ser unas amenas vacaciones, todo terminó un poco triste para Michelle, pues le informaron que su mascota, un gato de nombre Valentino, le detectaron un tumor en la lengua, por lo que quiso regresar inmediatamente a su hogar por el amor inmenso que siente hacia el felino.

Cabe recordar que la modelo nació en la República mexicana, pero desde hace algún tiempo atrás que reside en Estados Unidos para cumplir con sus responsabilidades laborales.

Es por ello que su viaje a su lugar natal pretendía ser un motivo por el que Salas podría alegrarse y disfrutar de sus familiares, luego de confesar que en los últimos meses del 2021 la pasó bastante mal por situaciones personales, tal como la hospitalización de su bisabuela Sylvia Pasquel, a quien le diagnosticaron Covid-19 una vez dentro del nosocomio.

Michelle explicó un poco más sobre el año tan duro que vivió, en especial las últimas semanas de diciembre y entró en detalles sobre el delicado estado de salud de su mascota Valentino, razón por la que tuvo que tomar un vuelo hacia su residencia de último momento, justo antes de poder darle la bienvenida al 2022.

El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor, mi gatito Valentino. Escribo esto desde la clínica en donde los están tratando de un tumorcito en la lengua que le descubrieron hace un par de días. Todavía no se sabe muy bien qué pasara y cuáles son las opciones", escribió la hija de Luis Miguel.