Estos son los motivos del pleito entre Luis Miguel y Jorge “El Burro” Van Rankin 

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde siempre se ha sabido que Jorge “El Burro” Van Rankin, además de ser actor y conductor, fue muy amigo de Luis Miguel en su juventud, pero salieron de pleito y su amistad se terminó durante 22 años, como así lo platicó a Yordi Rosado.

En el programa de “La Entrevista con Yordi Rosado”, el conductor de “Hoy” platicó que Luis Miguel se ha enojado dos veces con él, y la primera fue hace más de una década, cuando Estaban Arce y él le realizaron una broma a quien fuera el asistente del “Sol de México”.

Resaltó que a “Micky” no le gustan las bromas y eso fue que desató la furia del cantante y jamás le volvió a dirigir la palabra, sino hasta 22 años después, cuando uno de sus amigos en común los reunió en Acapulco, situación que lo puso bastante nervioso antes del reencuentro.

Hace dos años y medio me habla Miguel Alemán (Magnani) y me dice: ‘Burro, estoy haciendo la serie (de Luis Miguel)’. Entonces organizó que nos viéramos en Acapulco y yo estaba bien nervioso, y el encuentro entre él y yo, neta que me dio muchísimo gusto volver a ver a ese cab…”, relató.