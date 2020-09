¡Estos son los estrenos de Netflix México en octubre!

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix sigue mostrando que puede traer los mejores estrenos a su catálogo, pues la plataforma de servicio streaming acaba de anunciar cuáles serán los estrenos para el mes de octubre.



Para esta ocasión, la casa productora presentó variados títulos para el disfrute de todos, e incluso una sección especial para Halloween, donde los amantes del terror y el suspenso podrán celebrar esta amada festividad en la comodidad de sus casas.



A continuación, estos son algunos de los estrenos más destacados de Netflix para octubre de 2020.

SERIES

Alguien tiene que morir- 16 de octubre

La nueva serie de Manolo Caro (La Casa de las Flores) cuenta una historia situada en la España de los años 50, donde un joven debe conocer a su prometida en México, pero regresa a casa con un misterioso bailarín clásico. Esta producción marca el debut del bailarín mexicano Isaac Hernández como actor.

Riverdale (temporada 4) – 9 de octubre

La afamada serie de The CW llega con su cuarta temporada que consta de 49 episodios. Las aventuras audaces se mezclan con una oscuridad escalofriante; Riverdale conoce un nuevo nivel de dolor y el equipo se prepara para otra prueba: el último año escolar.



Distanciamiento Social – 15 de octubre

Netflix se volvió pionero en contar la historia de cómo se vive actualmente la pandemia del coronavirus a través de esta antología de tragicomedia.

La maldición de Bly Manor – 9 de octubre

Nueva entrega de la serie de antología del creador de La maldición de Hill House. Una espeluznante historia de terror y romance gótico basada en la obra de Henry James.

Otras series…

How to get away with murder (temporada 6)

Flash: Temporada 6

Arrow: Temporada 8

La universidad para sordos

Buenos días, Verónica

PELÍCULAS

El juicio de los 7 de Chicago – 16 de octubre

Una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968 se convierte en un violento incidente que desemboca en uno de los juicios más infames de la historia.

Rebeca – 21 de octubre

Tras un ardiente romance, una joven se casa con un viudo adinerado. Pero, al instalarse en su mansión, comienza a convivir también con la sombra de Rebecca, la ex.

Rapera a los 40 – 9 de octubre

Desesperada por alcanzar el éxito antes de que lleguen los cuarenta, la dramaturga Radha se reinventa como rapera y se embarca en la búsqueda de su propia voz.

Otras películas…

Dunkirk

Blade Runner 2049

Rocky I- Rocky Balboa

Creed II: Defendiendo el legado

Batman: El Caballero de la Noche

Y PARA HALLOWEEN

Eso (2017)

Un lugar en silencio

Ecos mortales

12 horas para sobrevivir



Cementerio maldito (1 y 2)

ANIME

One Piece: East Blue

Para surcar los mares, el capitán pirata Monkey D. Luffy reúne a una tripulación de lo más variada conformada por un espadachín, una navegante, un cocinero y un inventor.

Sword Art Online: Alicización

Tras poner a prueba un sistema de realidad virtual respaldado por el Gobierno, sucede algo inesperado: el veterano Kirito despierta con recuerdos que no debería tener.

-----