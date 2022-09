Estos son los bajacalifornianos nominados al Grammy Latino

Tijuana BC.- Grupo Firme, Los Tucanes de Tijuana, Reik y Carla Morrison son los bajacalifornianos que sobresalen en las nominaciones del Grammy Latino para su edición 23 que se entrega en noviembre próximo en Las Vegas, Nevada.

Pero mención aparte merece el equipo de tijuanenses que participaron en la realización del video “This Is Not America” de Residente, entre ellos Barbarella Casting y la maquillista Elvia Félix, el cual se realizó en esta frontera hace un año y que ocupa la terna de “Mejor video musical versión corta”

En la categoría de “Mejor canción regional mexicana” Firme comparte terna con Maluma por el tema “Cada quien” que dicho sea de paso entre los compositores está el también tijuanense Nathan Galante.

Comparten alegría

Luego le siguen Los Tucanes de Tijuana en “Mejor álbum norteño” por “Corridos felones”, quienes también compartieron su alegría en sus redes sociales.

Súper contentos y emocionados por la Nominación para Mejor Álbum de Música Norteña en la 23th Entrega del Latin Grammy … Felicidades a todos los nominados. Muchas gracias a todos los miembros votantes de La Academia”

Destacó la agrupación de Mario Quintero.

Los cachanillas de Reik comparten con Ricky Martin “Canción del año” por el tema “A veces bien”.

“Sumamente agradecidos por esta nominación @latingrammys junto a nuestro hermano @ricky_martin y a todos los compositores detrás de esta rola!”, escribió en su Instagram Reik.

Otros destacados

El nombre de la tecatense Carla Morrison destaca en dos categorías, la primera por “Canción del año” por “ Reencontrame” y la segunda “Mejor álbum vocal pop”.

Otro tijuanense que también se une a esta lista, es el productor Kiko Cibrian, quien forma parte del tema de Reik y Ricky Martin y también destaca en la terna de la nominación a "Mejor disco de musica cristiana, junto al sonorense Jesús Adrián Romero.

La Academia Latina realizará la ceremonia de entrega el jueves 17 de noviembre de 2022, desde el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.