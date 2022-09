Estos son los actores que interpretarán a Chente en su bioserie

MÉXICO.- La bioserie de Vicente Fernández tuvo una alfombra roja de presentación. Se anunció que tendrá música de un nuevo disco oficial; el proyecto cuenta con la participación de Jaime Camil. La serie se realiza por Caracol Televisión en acuerdo con Netflix.



El primero en llegar al evento fue Kaled Acabo. El joven actor mexicano tiene el papel de Chente cuando era pequeño; Kaled tiene apenas 11 años. Se le vio muy contento por formar parte del proyecto. El pequeño se despidió de la prensa cantando "Solamente una vez" emulando la voz del Charro.



"Feliz, alegre, contento, me quedo con algo de él que es único, me hubiera encantado conocerlo, pero lamentablemente no pudo ser así", comentó Kaled,