Estos discos cumplen 10 años este año

TIJUANA.- El 2013 fue un año musical increíble para la cultura pop, ya que contó con muchos álbumes que han marcado la historia musical de la década.

Ese año, apenas en enero, artistas como Skrillex, Twenty One Pilots, Black Viel Brides, A$AP Rocky, Justin Bieber e incluso Andrea Bocelli, estrenaron discos con grandes canciones.

A lo largo del año siguieron otros grandes artistas como Bastille, Hurts, Depeche Mode y Julieta Venegas, pero estos han sido los más emblemáticos de la década.

Pure Heroine, Lorde. Incluye el sencillo que le cambió la vida, Royals.

Yours truly, Ariana Grande. Incluye el hit en colaboración que hizo con su ex Mac Miller, The Way.

Art Pop, de Lady Gaga. Incluye la canción ´Applause´. Este disco también incluía la canción ´Do what you want´ que posteriormente retiró tras polémicas de abusos de R.Kelly.

Nothing Was The Same de Drake. Que incluye el hit ´Hold On We´re Going Home´.

2013 was a decade ago pic.twitter.com/KQJQjEZGy4— popcultureangel (@lohanisgod) August 11, 2023

Bangerz, Miley Cyrus. Este fue el primer álbum de la cantante con nueva imagen, incluye los hits ´We Can´t Stop´, ´Wrecking Ball´ y ´Adore You´.

Beyoncé, Beyoncé. Incluye los hits ´Drunk in Love´, ´XO´, ´Pretty Hurts´, entre otros.

The 20/20 experience, Justin Timberlake. Este disco lo relanzó al mundo musical con el hit ´Suit n Tie´.

Entre otros estrenos musicales importantes de ese año se encuentran Random Access Memories de Daft Punk, AM de Arctic Monkeys, Yeezus de Kanye West, Catarsis de Belinda, Stars Dance de Selena Gomez, The 1975 de The 1975, Mechanicall Bull de Kings of Leon, Midnight Memories de One Direction, Journals de Justin Bieber, etc.

Esta es la canción No. 1 de ese año.