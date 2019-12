Esto piensa Henry Cavill sobre el ''Snyder Cut'' de ''La Liga de la Justicia''

ESTADOS UNIDOS.- Durante el mes de noviembre, durante el segundo aniversario del estreno en cines de la Liga de la Justicia, los fanáticos de Snyder Cut se unieron en una muestra de apoyo para Warner Bros. lanzando una versión de la película del equipo de superhéroes que refleja mejor la visión original del director Zack Snyder. Incluso las personas que trabajaron en Justice League, como Gal Gadot y Ben Affleck, se involucraron, pero Henry Cavill, también conocido como Superman del DC Extended Universe, no se unió a ellos porque no quería reflexionar sobre una pérdida significativa en su vida: su glorioso bigote

Cuando se le preguntó recientemente si había una razón particular por la que no se unió a sus coprotagonistas de la Liga de la Justicia para tuitear sobre el movimiento #ReleaseTheSnyderCut, Henry Cavill respondió:

‘‘No diría que hay alguna razón en particular. Yo, es ... quiero decir, extraño mi bigote. Que es lo más importante. Y para mí fue solo un recordatorio desgarrador de que ya no lo tenía. Y entonces no quería cavar esa herida más profundo’’.

Henry Cavill "se arranca" a hablar del Snyder's Cut y de una posible secuela de El hombre de acero. https://t.co/n14rqVnlYj pic.twitter.com/RGRC5nJMml — Hobby Consolas (@hobby_consolas) December 4, 2019

Crecido por su papel de August Walker en Mission: Impossible - Fallout, el vello facial se veía bastante bien para el actor, pero jugó un papel en la caída de la Liga de la Justicia. Si bien no planea volver a crecer el bigote en el corto plazo, Cavill ha dicho que aprendió a amarlo y disfrutó de la atención de los medios que recibió. Mientras hablaba con Jake Hamilton, coprotagonista de Fox 32 News y ReelBlend, participar en el movimiento Snyder Cut le habría hecho reflexionar sobre el, y no tenía ganas de hacerlo.

Si bien trajo alegría a Henry Cavill y a muchos otros, cualquiera que esté remotamente familiarizado con la creación de Justice League sabe que causó un problema importante. Cavill estaba afeitado durante la fotografía principal de la Liga de la Justicia, y una vez que terminó, se dejó crecer el bigote y comenzó a trabajar en Misión: Imposible - Fallout. Sin embargo, los reshoots de la Liga de la Justicia terminaron ocurriendo ya que Fallout todavía estaba filmando, y a Cavill no se le permitió afeitarse el bigote y ponerse uno falso / tener uno nuevo con CGI para el resto del rodaje de Fallout.

Como resultado, el equipo de la Liga de la Justicia eliminó digitalmente el bigote de Henry Cavill de todas las escenas de la nueva filmación, y el resultado final ... no se veía bien, para decirlo a la ligera. Cavill admitió que sabía que el bigote sería problemático para la Liga de la Justicia, habría hecho una elección diferente para el aspecto de August Walker, pero en retrospectiva es 20/20. Sin embargo, en última instancia, la eliminación del bigote CGI fue solo uno de los problemas que plagaron la Liga de la Justicia.

En cuanto a sus sentimientos generales sobre el Corte Snyder, esto es lo que Henry Cavill le dijo a Kevin McCarthy, uno de los otros cohosts de ReelBlend:

‘‘No he visto ningún corte de Snyder. No sé si existe algo que sea un corte de Snyder. Estoy seguro de que hay imágenes que probablemente se han armado a lo largo de los años. Siempre me interesa ver cómo resultan cosas así, pero eso es en gran medida un capítulo de mi pasado. Prefiero hablar sobre lo que sucederá en el futuro. El futuro de Superman, cómo puedo expresar ese personaje de los cómics’‘

Entonces, aunque no parece que Henry Cavill se oponga al lanzamiento de Snyder Cut, no está tan interesado en ver una versión diferente de la historia de la Liga de la Justicia, y preferiría centrarse en lo que sucederá después con Superhombre.

Cabe señalar que Cavill ha dejado en claro que no va a renunciar a volver a interpretar a Superman, por lo que tal vez esté hablando con ciertas partes a puerta cerrada sobre volver a repetir el Hombre de Acero.