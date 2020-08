Esto le respondió Chantal Andere a Kate del Castillo por criticar a Angélica Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Chantal Andere comentó en meses pasados que estaba contenta que Angélica Rivera decidiera volver a la actuación y se fue en contra de Kate del Castillo por criticar a la ex primera dama.

Kate del Castillo comentó que cuando fue Rivera primera dama de México y estuvo casada con Enrique Peña Nieto, expresidente de México, no hizo nada por el país.

Estos comentarios molestaron a Andere, quien arremetió en contra de Del Castillo diciéndole:

Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, no opines.