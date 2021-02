Esto le contestó Niurka a Lupita Castro sobre violación de Vicente Fernández

Ciudad de México.-Niurka Marcos explotó en contra de la cantante Lupita Castro, quien asegura fue abusada por Vicente Fernández cuando ella tenía 17 años de edad.

Luego de que algunos reporteros que la esperaban a las afueras de Televisa San Ángel le comentaran a Niurka que Castro había mencionado que ella era “vulgar”, la cubana no se quedó callada y respondió:

“Yo soy vulgar, pero eso ya lo sabe todo el mundo, eso no es ninguna novedad, y aparte no tengo ninguna clase, pero eso me da la libertad de poder decir lo que me da la gana y opinar lo que me da la gana, y entonces a ella yo le mando a decir que vaya y chin&%* a su madre, podría decirle otras cosas ¿verdad?... perr* y fea”.

Posteriormente, la ex de Juan Osorio defendió su derecho de opinar sobre cualquier tema controversial, sobre todo si se trata de un señalamiento que para ella ya no tiene credibilidad.

“Cada quien tiene el derecho de opinar lo que quiera y yo creo que, si a ti te causan un daño y lo denuncias en el momento, es justo que las autoridades te atiendan y como corresponde le den un seguimiento a la situación porque ahí están las huellas, las evidencias y todo en el momento, pero ya se está haciendo muy de moda… ¿cómo se llama esta perr* que dijo eso?... Mira Lupita, ya se está haciendo muy de moda que la gente por capricho y porque se le hinchó un hue&%, te voy a hablar con toda la vulgaridad que me caracteriza… ya se está haciendo de moda que las personas deliberadamente se les ocurra un día que se levantaron denunciar una situación o circunstancia que se dio hace no sé cuántos años atrás, entonces me parece verdaderamente que es una falta de respeto a la credibilidad, una falta de respeto a la honestidad, y una falta de respeto a las evidencias y a la ley y a los derechos que obligan a cualquier tipo de circunstancia enfrentarla y respaldarla por hechos y con pruebas”, subrayó.

Antes de marcharse del lugar, Niurka escuchó que probablemente Castro arremetió contra ella para hacerse famosa porque en breve lanzará un libro, a lo que inmediatamente replicó: “por eso se está promocionado ella a costa de mi vulgaridad y de mi poca clase… estúp&%*, pon en mi libro que yo te mente tu mad%&”.