Esto habría dicho Bisogno sobre su ausencia en “Ventaneando”

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi se cumple un mes desde la última vez que Daniel Bisogno apareció en las pantallas de Azteca en vivo.

Tan sólo con una participación pregrabada en el especial navideño, el polémico conductor ha sido el gran ausenten en “Ventaneando” luego de haber insultado a Javier Ceriani, presentador de “Chisme No Like”, en plena transmisión, lo que le habría costado una sanción por parte de la televisora.

Sin embargo, el también actor tendría una justificación diferente para su ausencia del programa que conduce Pati Chapoy.

Jorge Carbajal, de Productora 69, relató en un enlace en YouTube que Daniel se encontró con un amigo suyo que le cuestionó porqué no ha vuelto a aparecer en “Ventaneando”, y lejos de una sanción por insultar a Ceriani en televisión en vivo, dijo que su ausencia es por problemas de salud.

¿Qué crees que contestó? Que no ha regresado a ‘Ventaneando’ porque su mamá y sus hermanos están enfermos de Covid y que entonces él tiene que estar al tanto de ellos, porque toda la familia está enferma de Covid, que por eso dice que no ha regresado a Ventaneando”, expresó Carbajal.

Aunque es verdad que hace algunos días el hermano de Bisogno confirmó tener Covid, Jorge aseguró con certeza que el periodista miente.

“Eso no es cierto, no es verdad, no es el tema, cuando tienes un familiar enfermo lo que tienes que hacer es trabajar más porque no sabes lo que se va a necesitar. Hay que trabajar”, opinó.

“Justifica su ausencia por su familia, se me hace de muy mal gusto usar la salud de familia para salvarte a ti. No estás yendo porque estás castigado”, continuó.

MINUTO 1:23:40

Y tal como han dicho otros medios, Carbajal auguró que para el 20 de enero, Bisogno estaría reintegrándose a “Ventaneando”.