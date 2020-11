"Esto es la muerte del teatro", asegura Alejandro Gou

"Sabemos que primero está la salud, pero esto es la muerte del teatro", dice Alejandro Gou, productor de "El cuarentenorio cómico", respecto a la decisión del gobierno de la Ciudad de México de ordenar el cierre de los teatros a las siete de la noche por el aumento de casos de Covid.

"No se nos hace justo porque no nos toman en cuenta. El gobierno hizo una reunión con los restauranteros y con el turismo, pero a nosotros no nos toman en cuenta", explica Alex, quien todavía este fin de semana pudo dar sus funciones normales en el Centro Teatral ya que la restricción de horario se aplica a partir de mañana.

La opinión de Gou es la misma que la del resto de los productores de teatro del circuito comercial, como Gerardo Quiroz, Rubén Lara y Morris Gilbert, quien escribió en Twitter un mensaje con la frase: "el teatro está herido de muerte".

Estimadas autoridades: por favor,NO DEJEN MORIR AL Teatro. Estamos heridos de muerte. Necesitamos torniquete urgente. Esto es muy serio y MUY grave pare el gremio. Auxilio!! Atentamente — Morris Gilbert (@morrisgil) November 14, 2020

"El cuarentenorio cómico", en el que actúan Daniel Bisogno, Los Mascabrothers, entre otros comediantes y actrices, estaba funcionando bien en taquilla desde la reapertura de los teatros hace un mes.

"Veníamos con un ritmo para reactivar la economía, estábamos ya dando funciones con 500 personas; ahora vamos para abajo otra vez", explica Gou.

De cualquier manera, dará la lucha: "Seguiremos con las funciones de los sábados y domingos a las cinco de la tarde".