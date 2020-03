Esto dirá Angelique Boyer a la prensa cuando esté embarazada

Angelique Boyer tomó de forma muy tranquila la noticia sobre su supuesto embarazo, y aunque por ahora ha descartado completamente esta posibilidad, la actriz habló de cómo llevaría este proceso ante la prensa.

Ante la pregunta sobre si ocultaría o compartiría esta información con los medios de comunicación, la artista confesó: “Yo creo que es imposible hoy en día como quererlo mantener en privado, es más, ustedes se van a enterar el sexo del bebé antes que yo, o sea, es lo más probable. No, es algo que es tan feliz en una pareja que yo creo si lo compartiríamos”.

Cambiando de tema, la actriz manifestó su postura de apoyar el día sin mujeres. “Televisa es una de esas empresas solidarias que quiere demostrarle al hombre que labor tan importante es la de la mujer y creo que todos los hombres van a tener que hacer nuestros quehaceres, así que vamos a ver cómo les va”.

Sobre lo que hará ese día, Angelique explicó: “Ese día nada, no ponerme a twittear ni nada, no hay que pelar ni redes sociales ni salir a consumir absolutamente, nada. Creo que es un día en que debemos de regalarnos esa meditación en la que debemos de llenarnos de energía y compartirla hacia todas nosotras, pero tampoco hay que excluir a los hombres creo que es un momento para generar buena vibra y enseñarles tal vez a las generaciones nuevas”.

Al preguntarle cómo se hace en la actualidad para empoderar a la mujer, la novia de Sebastián Rulli comentó: “Siendo auténtica y siendo trasparente, la verdad es que procuro ser muy cercana a las redes, tal vez quisiera hacerlo más, pero de pronto mostrarse en esas facetas en las que uno es débil no siempre es lo mejor, pero siempre trato de compartir las cosas buenas y las cosas duras que me han pasado en la vida en favor a lo positivo. Podemos hacer en movimientos así pues poner cada quien su granito de arena empezando por ti, por la gente que te rodea por tu trabajo, por tu ambiente y ya después si puedes hacer algo más allá claro que es algo que me gustaría hacer”.

De esta forma, Angelique le restó importancia al tema de su posible embarazo y dio algunos detalles de lo que sería su relación con la prensa cuando llegue ese momento, además de refrendar su respaldo a las mujeres.