Esto dijo Raúl Sandoval acerca de las declaraciones de Fran Meric sobre Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO. – Con la reciente polémica en la que se vio envuelto Daniel Bisogno, conductor del programa de TV Azteca, “Ventaneando”, por las declaraciones que dio la presentadora Fran Meric de la “relación tóxica” que llevaron, su actual esposo, Raúl Sandoval, decidió romper el silencio y revelar lo que piensa sobre la situación.



En una entrevista para el canal de Youtube de Eden Dorantes, donde habla sobre su nueva novela, reveló su punto de vista ante la controversia que tuvo lugar hace unos días.

Durante la transmisión se le preguntó al actor su opinión del movimiento de denunciar a través de las redes sociales, el abuso o acoso que han sufrido las mujeres, a lo que el actor comentó: “Yo siempre he sido feminista, siempre he apoyado a la mujer y he sido un protector para ellas, en todas las causas donde veo la posibilidad de apoyar, lo he hecho”, agregando que agradece que la justicia les esté prestando atención y está bien que busquen igualdad, pero que debe ser parejo porque todos somos iguales, afirmó Sandoval.



A lo que el entrevistador le preguntó sobre su esposa Fran y como se ha mostrado siempre transparente en las redes. “Siempre ha mostrado el apoyo de género, y no nomás a las mujeres, a los hombres también”, contó el actor.



Posteriormente se le cuestionó sobre la polémica que había entre su cónyuge y Daniel Bisogno, a lo que Sandoval contestó:



Si, fíjate que habló no solamente de su relación con Bisogno, habló se sus anteriores noviazgos y basándose en sus aprendizajes se dio cuenta de lo bueno y lo malo que le dejaron las relaciones, no solo fueron cosas malas, también fueron maestros para ella, porque si no hubiera pasado por eso, no tendría la capacidad de apreciar las cosas buenas que la vida le ofrece”, comentó Sandoval.



A esto, agregó el comentario: “No se estaba quejando, ella simplemente contó lo que le sucedió, habló de como se nutrió de esa relación”.



Al comentarle al actor sobre los pensamientos suicidas que tuvo Meric, el dijo que: “Ella encontró la salida por medio de la meditación, la autosanación y cursos que le ayudaron a entender que una de las realidades es que nosotros decidimos lo que queremos pasar, es nuestra decisión estar ahí”.



Acto seguido, se le preguntó al actor mexicano si el alguna vez había tenido pensamientos suicidas, a lo que contestó que no, ya que tuvo un abuelo y una madre que le ayudaban en cada situación con su positividad. “He aprendido a enfocar mi energía y a utilizarla de manera positiva, que no es con coraje, es con amor lo que vas a hacer”, aseguró Sandoval.



También se le interrogó sobre cuál era su opinión sobre el conductor de "Ventaneando", a lo que Raul contó:



“Yo estaba enterado, Fran desde que nos conocimos, me contaba muchas cosas de su vida, y la verdad yo no tengo nada que opinar del señor, simplemente no lo veo”, dijo el también cantante mexicano.



Para concluir, afirmó que nadie tenía derecho de lastimar a alguien para lograr sus objetivos u obtener algo, “si en su momento pasó eso, yo lo repruebo, pero no tengo nada contra él, nosotros aprendimos a perdonar y el ser humano no tiene la culpa, sino las desiciones que tomas, las cuales vienen de experiencias pasadas”, finalizó el actor.