Esto dijo Juan Soler al saber 'truene' de Maki con nuevo galán

Debido a que Juan Soler y Maki aseguran que mantienen una gran relación luego de anunciar su divorcio en 2018, ahora el actor fue cuestionado por el reciente truene de la madre de sus hijas con Enrique Hernández Pons.

A pesar de que el argentino ha revelado que tiene constante comunicación con su ex, tal parece que el actor prefiere no dar detalles de la nueva vida amorosa de la también actriz.

A la pregunta directa del rompimiento de Maki con Enrique en entrevista para el programa Hoy, el artista dijo: “No, no, no quiero hablar nada de Maki, pasé una gran Navidad con ella y con mis hijas, y ya… a ella cuando la vean pregúntenle, hablen con Maki… yo ya no voy a hablar por Maki”.

Acto seguido, Juan Soler prefirió dar a conocer que celebró Navidad junto a su ex esposa e hijas, además de Yordi Rosado y su familia, y aseguró que por ahora solo piensa en sus planes y proyectos para este año.