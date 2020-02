Esto dijo Enrique Guzmán sobre que Silvia Pinal se inyectó plástico en el rostro

Enrique Guzmán ha mostrado en distintas ocasiones su negativa a que Las Pinal, en especial su hija Alejandra, recurra a las cirugías estéticas, sobre todo luego del problema de salud que ha enfrentando la rockera tras inyectarse polímero en los glúteos.

Sin embargo, ahora que la controversia giró en torno a su ex, Silvia Pinal, después de darse a conocer que la primera actriz estaría sufriendo fuertes dolores en el rostro por inyectarse la misma sustancia que Alejandra en esa parte del cuerpo, es que Enrique prefirió evadir el tema.

Durante la alfombra roja de la obra Hoy no me puedo levantar, el cantante fue cuestionado por esta situación, y al escuchar el nombre de Doña Silvia, comentó con una sonrisa: “No sabría decirte… a esa familia casi no la trato, no (he podido hablar con ella)”.

Por otra parte, Enrique Guzmán aseguró que ya no hará comentarios sobre sus compañeros de trabajo, pues recientemente ha sido criticado luego de hacerle bromas a Kalimba por su color de piel y a Yahir por sus preferencias sexuales.